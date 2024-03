Mattarella sull' 8 marzo | Inaccettabili molestie e pregiudizi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 8 marzo 2024) AGI - Per le donne è tutto più difficile, si richiede loro un "supplemento di fatica" e nonostante i passi avanti fatti, la "nuova primavera", ancora troppi sono gli ostacoli e le violenze, come ricorda il femminicidio di Giulia Cecchettin. Sergiocelebra l'8al Quirinale e si concentra sul ruolo delle donne nell'arte, spazio libero per eccellenza, come cartina di tornasole delle tante conquiste e dei tantiancora presenti anche nelle società più avanzate. Davanti a lui la premier Giorgia Meloni, cuirivolge "un saluto oggi particolare" e che la ministra Eugenia Roccella chiama per una volta "la presidente del Consiglio". E accanto la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, che rappresenta oggi il Senato per esplicita scelta del presidente Ignazio La Russa. Accanto a loro ...