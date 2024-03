Mattarella su l’8 marzo | “Ci sono ancora ostacoli alla parità e violenze inaccettabili”

Otto marzo, Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: «Tragedia che ha coinvolto nell'orrore e nel dolore l'intera Italia»: Il ricordo della giovane uccisa dall’ex fidanzato nel discorso ufficiale del Presidente della Repubblica per la Giornata Internazionale della Donna. E papà ...mattinopadova.gelocal

Festa della donna 2024, Mattarella: “Inaccettabili molestie e discriminazioni”. Meloni contro sinistra su cultura di Stato: L’8 marzo 2024 al Quirinale è stato all’insegna dell’arte e della cultura, ambiti in cui il contributo delle donne è stato “troppo spesso trascurato o addirittura ignorato”, come ha sottolineato il ...tag24

8 Marzo in migliaia in corteo a Roma: "Una giornata di sciopero non di festa": anche in giorni recenti, come non ricordare, per tutte, Gulia Cecchettin, la cui tragedia ha coinvolto nell'orrore e nel dolore l'intera Italia": lo ha detto Sergio Mattarella in occasione dell'8 ...youmedia.fanpage