Mattarella | l' arte è libera | regimi impongono cultura di Stato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "La nostra Costituzione afferma con efficace semplicità che "l'e la scienza sono libere". L'è libertà. Libertà di creare, libertà di pensare, libertà dai condizionamenti. Risiede in questa attitudine il suo potenziale rivoluzionario: e non è un caso che iautoritari guardino con sospetto gli artisti e vigilino su di loro con spasmodica attenzione, spiandoli, censurandoli, persino incarcerandoli. Le dittature cercano in tutti i modi di promuovere un'e unadi, che non sono altro che un'e unafittizia, di regime, che premia il servilismo dei cantori ufficiali e punisce e reprime gli artisti autentici". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Quirinale in ...