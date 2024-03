Mattarella | “Inaccettabili molestie e discriminazioni sulle donne E come non ricordare Cecchettin? Serve una profonda azione culturale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Sono ancora frequenti,, pressioni illecite nel mondo del lavoro,, cosìda anni viene denunciato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Quirinale in occasione dell’8 marzo. Ed ha aggiunto: “senza perdere memoria delle violenze”. “nonle vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti.non, per tutte, Gulia, la cui tragedia ha coinvolto nell’orrore e nel dolore l’intera Italia ? Si è detto tante volte – anche in quei giorni – che occorre unaper far acquisire a tutti l’autentico senso del rapporto tra donna e uomo: ...