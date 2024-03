Mattarella e la giornata delle donne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’8 marzo è in tutto il mondo la. A partecipare ai festeggiamenti non poteva mancare il Capo dello Stato. E così, al ricevimento al Quirinale,ha ricordato, giustissimamente, “Per leoneri occulti, pregiudizi e stereotipi”. Giusto e ben detto, ma… …ma, nell’occasione, generalizzando ha pensato bene di dimenticare che “anche per gli uomini ci sono oneri occulti, pregiudizi e stereotipi”. Insomma, gli uomini, come le, non sono tutti uguali. (Ard)