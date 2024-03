Masters 1000 Indian Wells 2024 | montepremi e prize money con Jannik Sinner

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ile ildeldi, primo evento ‘Mille’ della stagione in programma sul cemento outdoor della California. Torna in campo, grande protagonista di questocon le vittorie di Melbourne e Rotterdam e principale uomo da battere. Grande curiosità anche per il ritorno di Novak Djokovic, che ha saltato le ultime edizione del torneo diper via della questione vaccino. E attenzione anche al campione uscente Carlos Alcaraz, chiamato a difendere il titolo e anche la seconda posizione del ranking Atp. Oltre a, gli altri azzurri presenti in tabellone saranno Lorenzo Musetti, ...

Masters 1000 Indian Wells 2024 - Djokovic : “Emozionante tornare a giocare qui - Sinner il più in forma”. Novak Djokovic torna a giocare nel Masters 1000 di Indian Wells dopo cinque anni. Il serbo ha parlato alla vigilia dell’esordio in secondo turno contro Vukic: ... (sportface)

Highlights Fognini-Zapata Miralles - primo turno Masters 1000 Indian Wells 2024 (VIDEO). Il video con gli Highlights di Fognini-Zapata Miralles , primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 . Una bella vittoria in rimonta per il tennista ... (sportface)

Masters 1000 Indian Wells - Murray : “Dobbiamo stare un po’ più attenti a come parliamo con i giudici”. “Tutti noi giocatori – e penso di aver avuto colpe io stesso in passato – dobbiamo stare un po’ più attenti al modo in cui parliamo con i giudici e al modo in ... (sportface)

WTA Indian Wells, in campo Giorgi, Paolini e Cocciaretto: Torna in campo Camila Giorgi, debuttano Jasmine Paolini al secondo turno e Elisabetta Cocciaretto al primo. Giornata densa per le italiane al ...sport.tiscali

LIVE! SINNER - KOKKINAKIS 0-0: DIRETTA E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE: Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Thanasi Kokkinakis - Jannik Sinner live su 08/03/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.eurosport

Indian Wells day 3: apre Sinner, in campo anche Cobolli e Arnaldi: Jannik Sinner apre la terza giornata del BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo all'Indian Wells Garden (duro, Plexipave - montepremi $9,495,555). In ...sport.tiscali