Massimo Giletti vuole Rai Cultura per il suo rientro Ecco le ipotesi sul tavolo

Barbara D’Urso in Rai - Massimo Giletti al posto di Mara Venier : “Notizie prive di fondamento”. La Rai smentisce le voci delle ultime ore relative a un presunto ritorno di Barbara D'Urso nei prossimi palinsesti e un ingresso di Giletti a Domenica In ... (fanpage)

Sergio e Rossi stoppano l'arrivo di Barbara D'Urso a viale Mazzini : non va bene per la nuova Rai. Nessun problema invece per Massimo Giletti. Barbara D'Urso in RAI? Giammai! Dell'operazione a viale Mazzini se ne è parlato nelle scorse settimane ma è già abortita. L'idea era partita da Matteo ... (ilgiornaleditalia)

Massimo Giletti - il suo futuro in tv è deciso. Colpo di scena per Massimo Giletti. Il suo futuro in televisione non è ancora deciso. Tante le ipotesi emerse in queste settimane, da un clamoroso ritorno a ... (thesocialpost)