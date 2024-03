Massimo Ceccherini | “Vincerà ‘Io capitano’ | è piaciuto anche al Papa”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nella cinquina dei film candidati all’Oscar per il miglior film internazionale c’è “Io capitano” di Matteo Garrone. E fra gli sceneggiatori del film c’è. Lo avevamo lasciato attore dirompente per Pieraccioni, centravanti di sfondamento della comicità. Avevamo seguito il suo cammino deciso verso l’autodistruzione, fra una notte al casinò nella quale giocare i soldi guadagnati conducendo il dopo-Sanremo e una parola blasfema in diretta all’ “Isola dei famosi”. Pensavamo di averlo, in qualche modo, perduto. E invece lo ritroviamo fra gli sceneggiatori di uno dei film più importanti del cinema d’autore italiano. “Matteo Garrone me l’aveva detto: se candidano il film all’Oscar ti porto a Los Angeles. Ma io non ci vado. Non posso stare senza il mio cane Lucio”, dice. “Però è strana la vita. La gente che sperava ...