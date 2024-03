Mary di Danimarca | nuova fuga segreta del marito dall’amante

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 8 marzo 2024) Federico,didi, è tornatomente in Spagna dopo la diffusione delle foto con Genoveva Casanova, sua presunta amante. Pare che il Re si sia concesso diversi viaggi privati per motivi non specificati a Madrid. E l’ultimo risalirebbe a tre settimane fa.di, il presunto tradimento di suoFederico Lo scandalo alla Corte danese è scoppiato negli ultimi mesi del 2023 quando furono pubblicate alcune foto compromettenti dell’allora Principe ereditario Federico con una donna che non era sua mogliedi. Federico era stato fotografato in compagnia di Genoveva Casanova in atteggiamenti molto intimi all’uscita di un locale di flamenco a Madrid. Fonte: Getty ImagesGenoveva Casanova Gli ...