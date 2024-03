Martusciello | “I prossimi manifesti di De Luca saranno contro Manfredi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“A breve Vincenzo De, anzichéla Meloni, farà affiggereGaetano”. Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio. “Lo avevamo detto – aggiunge– che il vero avversario del centrodestra è la coppia-Fico con le loro ambizioni di candidarsi l’uno alla presidenza della Regione e l’altro a sindaco di Napoli. Lo ha capito anche Deche non a caso ha cominciato ad alzare il livello di s. Non mi meraviglierebbe se icon il logo della Regione Campania – conclude il coordinatore forzista – ...