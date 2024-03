Martina mira le Olimpiadi | Mi preparo qui per Parigi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Prossima fermata. Il sogno da trasformare in realtà, quello di partecipare all’Olimpiade della prossima estate.Bartolomei, 33 anni, da Laterina di strada ne ha fatta. Donna tenace e vincente. La passione per il tiro a volo maturata sin da bambina. Caccia ed equitazione sono i suoi hobby. Ha iniziato a sparare per gioco e oggi si ritrova ad avere l’opportunità di giocarsi le proprie carte olimpiche nella disciplina dello skeet. La qualificazione per i Giochi se l’è conquistata già diversi mesi fa grazie al trionfo ai campionati Europei di Cracovia. Una medaglia d’oro che le ha spalancato il pass olimpico. È in attesa dell’ultimo via libera: la convocazione del commissario tecnico Andrea Benelli. "Gli ultimi due anni sono stati molto importanti per me - ha dichiarato recentemente- l’obiettivo era quello di ...