Marsilio? Cosa dicono i veri dati | Abruzzo | indiscrezioni proibite a ridosso del voto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) "È senza alcun dubbio unimportante, perché è evidente che c'è in ballo il futuro della nostra regione": Etelwardo Sigismondi, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in, definisce così le regionali di domenica 10 marzo. Secondo lui, "il centrosinistra è consapevole di perdere in. E ne è consapevole dal primo momento". Dalo deduce? Dal fatto che nessun partito a sinistra ha voluto far correre un proprio uomo. Il loro candidato è l'economista Luciano D'Amico. "Il loro è un campo largo, ma di contraddizioni - ha detto il senatore meloniano in un'intervista al Tempo -. Conte disconosce l'alleanza con Italia Viva e Azione, Renzi non vuole i Grillini, Calenda che definisce il campo larghissimo un qualche non esiste. Hanno trovato un candidato, D'Amico, ...