Marsilio attacca la sinistra | “Pensano soltanto ad una cosa”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 8 marzo 2024) Marcoin un’intervista a ‘Il Giornale’ ritorna adre duramente la: “Ci hanno lasciato un buco di 450 milioni di euro”. Si chiude ufficialmente oggi il lungo percorso di campagna elettorale in Abruzzo. Il voto è previsto domenica e nelle prossime ore i due candidati proveranno a portare dalla loro parte gli indecisi. In questi ultimi giorni i toni tra le due coalizioni si sono alzati e in un’intervista a Il Giornaleritorna a lanciare qualche frecciatina alladuramente la– Notizie.com – © Ansa“Loroalle alleanze – il pensiero del governatore uscente – hanno creato un campo abnorme solamente per sconfiggerci“. Ma, secondo ...