Marsiglia Aubameyang | l’attaccante nella storia in Europa

(Di venerdì 8 marzo 2024)delè entratodell’League (e Coppa Uefa) diventandone il capocannoniere della competizionedelè entratodell’League (e Coppa Uefa) diventandone il capocannoniere della competizione.ex Milan, infatti, ha segnato una doppiettavittoria per 4 a 0 contro il Villarreal ed è salito a 33 gol in carriera. Nessuno come lui ine con i suoi gol sta facendo volare l’Olympique verso i quarti di finale.

Goleade per Liverpool e Marsiglia, il Leverkusen salvo nel recupero: Al 39' il Marsiglia beneficia di un penalty per un fallo su Sarr. Il direttore di gara, Serdar Gozubuyuk consulta il Var e conferma la decisione. Dal dischetto Aubameyang non fallisce per il 3-0 di un ...football-magazine

Marsiglia – Villareal 4-0 highlights e gol: i francesi ipotecano gli ottavi – VIDEO: Marsiglia - Villareal highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.generationsport

Europa League: vittoria Milan, goleada Marsiglia: Entra sempre più nel vivo la fase a eliminazione diretta di Europa League. I playoff hanno regalato a Roma e Milan la qualificazione agli ottavi di finale. Le due squadre italiane hanno raggiunto così ...gianlucadimarzio