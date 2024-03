Mario Rui | «Peccato Speriamo che gli scontri diretti di questo week end siano positivi per noi»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il difensore del Napoli,Rui , autore dell’assist al gol di Kvaratskhelia, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro il Torino Le parole diRui Delusione? «Più che latro la rabbia perché siamo stati ripresi subito dopo aver segnato. La squadra ci ha provato fino in fondo. conoscevamo la difficoltà della partita ed è unperché era il momento giusto per provare a dare continuità ai nostri risultati» Tanta rabbia. «Una rabbia positiva perché la squadra si è ritrovata e comincia a m macinare gioco. Adesso questa rabbia la metteremo contro il Barcellona. Il problema più grande era a livello mentale perché se tante volte la testa non va mancano le giocate. Ora in campo siamo più liberi dai pensieri» L’aritmeitca non chiude la possibilità della Champions «Era una settimana davvero importante e purtroppo non ci ...

