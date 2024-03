(Di venerdì 8 marzo 2024) Alle 15.30 di domenica inizierà al teatro comunale di Urbisaglia unadiin occasione della Festa della Donna. Laè curata dalla Ctr Calabresi Tema Riuniti di Macerata e dalla Compagnia delle Rane di Morrovalle, sono previste incursioni musicali al piano di Giulio Marchesini; Liliana Ciccarelli ha selezionato i testi e curato l’organizzazione. Alle 15.30 Ettore Lambertucci presenterà ladie subito dopo l’assessora alla cultura Cristina Arrà, che ha accolto favorevolmente il progetto, darà il via leggendo "Fiore di Loto" di Serena Dandini; poi sarà la volta di Emanuele Ferrarini con "Il ritorno di Casanova" di Arthur Schnitzler; quindi Luis Marreiros leggerà "Ma noi cosa potevamo fare" di Stefania Auci; Jessica Vesprini in "Paula" di Isabel Allende; Federica ...

Maratona di lettura al femminile: Domenica al teatro di Urbisaglia Maratona di lettura per la Festa della Donna, con testi selezionati e incursioni musicali. Presenti vari lettori e testi celebri.msn

Otto marzo, è polemica sugli stupri di Hamas. Le donne ebree escluse dal corteo: «Non ci vogliono»: Non una festa, ma una giornata di battaglia e riflessione. Per fare il punto, che sia in strada, in sciopero o nei luoghi istituzionali, su quanto ancora la realtà, in tema di diritti ...ilmessaggero

Ciclismo, Fabio Cini positivo al doping: sospeso dopo la “Ricordando Pantani”: Il ciclista, molto famoso nel circuito dei cicloamatori, in particolar modo dopo la doppietta Maratona delle Dolomiti-Sportful Dolomiti Race del 2021, è risultato positivo allo stanozololo e ai suoi ...sportfair