Mar Rosso | raid Usa su velivoli Houthi

MOVIOLA – Milan-Slavia Praga : Diouf col piede a martello su Pulisic - rosso diretto. Episodio da MOVIOLA in Milan-Slavia Praga e la partita si mette in discesa per la squadra di Pioli. Diouf interviene molto energicamente e ha la gamba tesa, ... (Leggi)

Ecco come Biden sta perdendo il Mar Rosso. Ormai le notizie dal Mar Rosso , a meno che non si tratti di polemiche su navi e missioni italiane, faticano a trovare spazio su giornali e tv. Certo, si sa ... (Leggi)

Giampaolo Di Paola : "Serve più densità difensiva nel Mar Rosso - ma nessuna Marina può difendere tutti quei cavi". L'ammiraglio, ex capo di Stato maggiore ed ex ministro della Difesa, a Huffpost: "L'attacco al mercantile greco è un segnale all'Ue, ma non vedo un salto di ... (Leggi)

Guerra Israele-Hamas, Usa: "Hamas si rifiuta di liberare ostaggi malati e donne". LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Usa: 'Hamas si rifiuta di liberare ostaggi malati e donne'. LIVE ...tg24.sky

Gli Houthi rafforzano i depositi nelle gallerie segrete: nell'arsenale missili balistici, droni marini e aerei: L’attacco mortale contro la nave True Confidence, il cargo colpito a circa 50 miglia nautiche a sud di Aden, ha segnato una svolta nella guerra dagli Houthi. Per la prima volta, la ...ilmattino

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 8 marzo: La guerra a Gaza è entrata ieri nel suo sesto mese ma i colloqui per la tregua in corso al Cairo, in Egitto, non registrano progressi. Hamas ha accusato Israele di aver “ostacolato” qualsiasi accordo ...tpi