Manuela Dell’Olio tra le ingegnere della nuova T2 | “Entusiasmante lavorare per un’opera pubblica così importante”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tra le persone che tutti i giorni monitorano i cantieriT2 (lalinea tramviaria che da Bergamo porterà ai piediVal Brembana) c’è anche una donna: ingegnera, specialista Tecnico dell’Area Sviluppo,Fiammettaè impegnata quotidianamente a rendere il più possibile armonico l’impatto di questaopera sul territorio. Laureata nel 2003 in Ingegneria Edile al Politecnico di Milano, la sua carriera inizia in un ufficio di disegno meccanico di una media azienda del territorio, un’occasione per apprendere molto. “Lì ho imparato ad usare Autocad, il software alla base del disegno tecnico per tutti i progettisti – racconta– Ad un certo punto il responsabile grafico dell’azienda ha cambiato lavoro, per ...