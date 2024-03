Manifesta contro Hamas | le femministe la cacciano dalla piazza

(Di venerdì 8 marzo 2024) Attivista vicina alla comunità israeliana scende ina Firenze per protestareil silenzio sugli stupri di. Ma lela allontanano dal corteo. "Cos'è questo schifo? Vai via"

Corteo 8 marzo a Milano - imbrattate le vetrine di Zara e Armani. Manifestanti anche contro Starbucks : “Finanzia Israele”. Dopo aver imbrattato il maxi cartellone di Emporio Armani in via Broletto, gli studenti del collettivo Ccs Riot Maker che manifestano a Milano in occasione ... (ilfattoquotidiano)

Manifesta contro gli stupri di Hamas - cacciata dalla manifestazione di ‘Non una di meno’. Firenze, 8 marzo 2024 – Momento di polemica al presidio di ‘Non una di meno’ Firenze, oggi in piazza Santissima Annunziata per l'8 marzo, per la presenza di ... (lanazione)

Non solo calcio. Le parole chiave di Daniele De Rossi, l'allenatore del momento: Da quando l'ex capitano della Roma è stato chiamato a sostituire José Mourinho sulla panchina dei giallorossi il nuovo mister ha collezionato risultati record. Perché non è una sorpresa ...avvenire

Atene: violenti scontri con la polizia al corteo degli studenti contro le università private: Scontri con la polizia si sono verificati durante una protesta studentesca ad Atene, dove più di 10mila persone hanno Manifestato contro il disegno di legge che permette l'istituzione di università ...tg.la7

8 marzo, Manifestazione davanti al Teatro Argentina: “Simbolo di molestie e mobbing al lavoro”: Per Non Una di Meno e per le lavoratrici dello spettacolo il teatro di Roma rappresenta un simbolo delle molestie e del mobbing in luoghi di lavoro e istituzioni ...fanpage