Manifesta contro Hamas - le femministe la cacciano dalla piazza. Attivista vicina alla comunità israeliana scende in piazza a Firenze per protestare contro il silenzio sugli stupri di Hamas . Ma le femministe la allontanano ... (ilgiornale)

Manifesta contro gli stupri di Hamas - cacciata dalla manifestazione di ‘Non una di meno’. Firenze, 8 marzo 2024 – Momento di polemica al presidio di ‘Non una di meno’ Firenze, oggi in piazza Santissima Annunziata per l'8 marzo, per la presenza di ... (lanazione)