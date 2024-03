Manfredi gela De Laurentiis | Stadio a Bagnoli? Tempi di bonifica lunghi Meglio intervenire sul Maradona

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Credo che la priorità e la via maestra sia un intervento di ristrutturazione sullo. Esiste una norma la legge sugli stadi che dà un percorso già definito dal punto di vista procedurale per quanto riguarda gli accordi tra Comuni e società sportive per la ristrutturazione degli stadi. Su questo, lo ripeto, c’è la massima disponibilità da parte del Comune e del Governo nazionale e ne ho parlato a lungo con il ministro Abodi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, all’indomani delle dichiarazioni del presidente del Calcio Napoli, Aurelio De, che ha annunciato di volere costruire un nuovo, pronto nel 2027.ha riferito di aver ricevuto una telefonata da Deche gli ha chiesto un ...