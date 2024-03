Mance e promesse à gogo Per le destre in Abruzzo è il mercato delle vacche

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 marzo 2024) Oggi si abbassa il sipario sulla campagna elettorale d’in vista del voto di domenica che deciderà o per il bis del governatore uscente candidato, Marco Marsilio, o in alternativa per la svolta con Luciano D’Amico, l’ex rettore di Teramo, sostenuto da un’ampia coalizioneforze progressiste, che va da Azione e Italia viva fino al Pd e al M5S. D’Amico per la chiusura della sua intensa campagna ha voluto che sul palco ad accompagnarlo per gli ultimi appelli per un buon governo ci sia Alessandra Todde, che il 25 febbraio ha strappato la guida della Regione Sardegna alle. Oggi intornerà ancora una volta il leader pentastellato Giuseppe Conte. Oggi si abbassa il sipario sulla campagna elettorale inin vista del voto per le ...