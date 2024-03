(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 –in tutte le specialistiche. Ma anche nellana generale. Un’intera generazione didiè uscita dal mondo del lavoro per raggiungimento dell’età pensionabile e non è stata rimpiazzata. Una carenza diffusa in tutta Italia. Se l’Umbria fa eccezione, almeno stando alle elaborazioni dell’osservatorio Gimbe nel 2026 il numero deidiaumenterà di 12 unità rispetto al 2022, la Toscana è in maglia nera. L’analisi della Fondazione Gimbe rivela le cifre del problema strutturale che riguarda gli organici dellana di base. In Toscana il 48,6% deidi base supera il massimale di 1.500 assistiti (ma è stato alzato con una delibera regionale proprio per evitare che troppe aree restassero ...

Medici di famiglia - in Toscana ne mancano 229. Firenze, 7 marzo 2024 – Assistenza sanitaria… in numeri. Un tema che esula dal mero calcolo ma che, purtroppo, deve fare i conti con carenze sostanziali. In ... (Leggi)

Mancano 229 medici di famiglia. Bezzini: ancora tre anni difficili. In pista 32 milioni contro le attese: Per attrarre dottori nelle aree disagiate rimaste scoperte voci aggiuntive alla retribuzione. La previsione per il quinquennio è di 689 ulteriori uscite, ma in crescita il numero di neospecializzati ...lanazione

