Mamma | hai perso il lavoro | così la gravidanza diventa un ostacolo per l’indipendenza economica delle donne

(Di venerdì 8 marzo 2024) Barbara Tarantino, classe 1970, vive a Roma e ha due figli, maschi, ormai due ragazzi. Gestisce un progetto noto in città, la sartoria sociale della “casa per lee centro antiviolenza Lucha y siesta” che si trova nel quartiere Tuscolano, un laboratorio molto attivo, nel quale si realizzano vestiti, capi di abbigliamento su misura, riparazioni, si svolgono anche corsi di formazione e che proprio il prossimo 9 marzo compirà i 16 anni di attività. Barbara Tarantino è arrivata qui (anche) perché è stata licenziata, “a causa” di una maternità. «Lavoravo in un grande negozio di abbigliamento del centro della Capitale, con un ottimo stipendio e un contratto part time», racconta a TPI. «Ma dopo quattordici anni di impiego sono stata licenziata, formalmente per cause economiche. Ricordo ancora a memoria le parole del datore di, alludendo a me e ...

