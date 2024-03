Mamma e figlia | splendide sirene Michela e Alessia protagoniste ai mondiali di nuoto artistico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) GARLASCO (Pavia) Si muovono all’unisono, come se fossero legate da un filo sottile e invisibile, che richiama quel cordone ombelicale con il quale sono state unite davvero per nove lunghi mesi. PerchéBarbini, 60 anni eFornasini, 26 anni, sono madre e. E gareggiano, vincendo, nei campionati Master di. Storie di donne vincenti, nello sport e nella vita. Ben lontano dai riflettori della notorietà. Una simbiosi in acqua e un grande legame fuori anche se, nata a Busto Arsizio, abita a Olgiate Comasco (Como) ma si sente profondamente garlaschese, perché di lì è originaria la sua famiglia evive a Cambridge, in Inghilterra. Entrambe sono seguite da Monica Giordano, allenatrice della Qswim di Cusago (Milano), dove si ...