Maltrattamenti sugli anziani alla Rsa di Pontida | Ats sospende l’accreditamento

(Di venerdì 8 marzo 2024) Bergamo. Sospensione delper quindici giorni. È la decisione presa da Ats sulla Rsa Bramante didopo l’inchiesta suiagliospiti. Il provvedimento è arrivato giovedì (7 marzo) dopo un incontro tra la stessa Agenzia di Tutela della Salute e la direzione della struttura, la società Edos srl. In un clima collaborativo, le parti hanno condiviso le criticità riscontrate sull’organizzazione interna. Oltresospensione delper i 15 giorni, vale a dire che per questo periodo i 17 operatori sanitari sotto contratto con Ats non riceveranno i contributi regionali, l’Agenzia di Tutela della Salute ha comunicato che controllerà tutte le azioni che dovranno essere intraprese da Edos per la ripresa ...

