Maltrattamenti | chiesti 5 anni e mezzo per l’ex marito di Noemi Bocchi

(Di venerdì 8 marzo 2024) La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 5e 6 mesi di carcere per Mauro Caucci, exdi, attuale compagna di Francesco Totti. I reati ipotizzati a carico dell’uomo sonoe mancato mantenimento ai ddi. I fatti contestati risalgono al 2019. La sentenza del Tribunale capitolino è attesa per giugno. Il processo si è celebrato a porte chiuse su richiesta dei legali della donna per garantire la “riservatezza dei testimoni” e delle audizioni. Caucci, imprenditore, aveva commentato così, duefa, le prime indiscrezioni sulle relazione trae Totti: “Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Penso che da tutta questa storia, ...