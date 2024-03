Maltempo in Toscana | codice giallo per rischio idrogeologico in zone costiere centro-meridionali e isole

Maltempo in Toscana : strada interrotta a Vaiano per uno smottamento. Disagi per la viabilità. Chiusa in entrambi i sensi di marcia in attesa di verificare la stabilità di alcuni grossi massi che rischiano di cadere sulla sede stradale L'articolo ... (firenzepost)

Nuova ondata di maltempo in Toscana : allerta gialla per pioggia venerdì primo marzo. La vigilanza riguarderà, per l’intera giornata di domani, venerdì 1 marzo 2024, le aree appenniniche della Romagna Toscana, il Mugello, il bacino ... (firenzepost)