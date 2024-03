Malore improvviso per Teo Segale | morto a 47 anni per infarto il musicista e cofondatore dei locali Santeria di Milano

Malore improvviso per Leonardo Florian - morto a 24 anni per infarto il rugbysta del Villorba : "Siamo sconvolti". Leonardo Florian , 24enne di Spresiano, pilone del Villorba rugby, è morto a causa di un Malore improvviso nella mattinata di giovedì 7 marzo. Stando alle ... (ilgiornaleditalia)

Paola Perego - malore improvviso in diretta tv. Lei sui social network rassicura i fan : "Mi rimetto in forma - ci vediamo domenica". Tanta paura per Paola Perego, conduttrice del programma ‘Citofonare Rai 2’ che va in onda ogni domenica. Ad allarmare i telespettatori é stata la fuga ... (ilgiornaleditalia)