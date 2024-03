Malore improvviso per Leonardo Florian | morto a 24 anni per infarto il rugbysta del Villorba | Siamo sconvolti

Lutto nella moda : morto per un malore improvviso lo stilista Bernardo La Guardia. Terni, 6 marzo 2024 - E’ stato trovato morto , domenica sera, nella sua casa milanese. Si è spento a soli 32 anni Bernardo La Guardia , stilista e sarto molto ... (lanazione)

Paola Perego - malore improvviso in diretta tv. Lei sui social network rassicura i fan : "Mi rimetto in forma - ci vediamo domenica". Tanta paura per Paola Perego , conduttrice del programma ‘Citofonare Rai 2’ che va in onda ogni domenica. Ad allarmare i telespettatori é stata la fuga ... (ilgiornaleditalia)

Malore improvviso nel sonno - muore mamma di 49 anni. Ascoli, 6 marzo 2024 – E’ morta nel sonno Catia Cesidia Cerini, ascolana di 49 anni . Un decesso improvviso causato da un Malore del quale non si è resa conto ... (ilrestodelcarlino)

Fonico di 42 anni muore per setticemia in pochi giorni: Jacopo Scarparo di Anguillara Veneta lavorava per la Full Sound Service di Montagnana. Seguiva gli Aironi Neri, cover band dei Nomadi ...mattinopadova.gelocal

Villorba. Leonardo, rugbista 24enne, trovato senza vita in casa: forse un Malore: VILLORBA - Leonardo, rugbista 24enne, trovato senza vita in casa: forse un Malore. Lutto nel trevigiano: Leonardo Florian, pilone del Villorba Rugby, è stato trovato morto nella ...ilgazzettino

A Bià consegnate le borse di studio Massimo Conalbi: Tre studenti diplomati dell’IIS Alessandrini (ex ITIS) di Abbiategrasso, lunedì 4 marzo 2024, hanno ricevuto una borsa di studio in onore dell’ amatissimo ex professore e vicepreside Massimo Conalbi.primamilanoovest