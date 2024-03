Malore fatale in strada | arrivano i soccorsi e uno scuolabus resta bloccato sui binari mentre arriva il treno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Corridonia, 8 marzo 2024 – Colpito da unsale su un autobus, è morto un nigeriano sulla quarantina. E nel caos dei, unocon sette bambini delle scuole elementari a bordo è rimastosuipropriosi abbassavano le sbarre del passaggio a livello. Ma per fortuna ilin arrivo si è fermato in tempo. Mattinata di paura, oggi, a San Claudio di Corridonia. Attorno alle 7.30 un uomo di nazionalità nigeriana ospite di un Cas è stato colpito da unsaliva su un autobus. Subito sono scattati ie nel caos del traffico unocon sette bambini a bordo è rimastosui ...

