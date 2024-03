Madonna e Kylie Minogue insieme sul palco del Celebration Tour

(Di venerdì 8 marzo 2024)ieri sera si sono incontrate suldel Thea Inglewood, Los Angeles, per duettare sulle hit più famose. Una sorpresa che la regina del pop ha fatto a tutti i fan accorsi a vederla. Le due, dopo essersi abbracciate, hanno intonato prima Can’t Get You Out Of My Head die poi I Will Survive di Gloria Gaynor.andshare a hug onstage at ‘The’ in Los Angeles. pic.twitter.com/47joTXYQe7 — Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2024ANDTOGETHER IS SO ICONIC pic.twitter.com/Cttr7vx3bb —...

