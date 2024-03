Maddaloni | sabato 9 marzo a ‘Dietro l’Angolo’ di scena la Pizza e Capuozzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutimattina puntuale torna l’appuntamento mattutino con Carlo Scalera e Giuseppe Miretto.si terrà l’ottavo appuntamento del 2024 della trasmissione radiofonica “Dietro l’Angolo”. La trasmissione sarà anche in diretta video delle ore 11 è tratterà tornerà a parlare della pizza con il primo evento dell’Associazione Nazionale Pizza Lovers (Anpl). La seconda parte, politico amministrativa, vedrà in studio Francesco, ex presidente del consiglio comunale di, oggi assessore con Delega alla Pianificazione e Programmazione Economico-Finanziaria con funzioni in materia di Bilancio, Finanze, Tributi, Contenzioso e Affari Legali e Patrimonio. Carlo Scalera, fondatore e conduttore di “Dietro l’Angolo” su New Radio Network, affiancato dal giornalista ...