Maddalena Corvaglia | “A 20 anni ero aggressiva | così sono cambiata Ecco come reagisco se mi chiamano Velina”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Glielo diciamo subito: la vostra coppia potrebbe rivelarsi quella più sorprendente, forse la più tosta. E dasi muovono nei primi passi della loro avventura, forse non ci andremo molto lontani. A parlaree Barbara Petrillo, “Le Amiche”, nella vita,nella nuova edizione di Pechino Express dove, insieme ad altre sette coppie in gara, inizieranno a darsi battaglia in un gioco di emozioni, sfide e vita vissuta. Già perché l’edizione 2024, in onda dal 7 marzo ( in esclusiva su Sky, e in streaming su NOW), punta davvero in alto. Obiettivo: verso la Rotta del Dragone, partendo dal Vietnam, e attraversando poi il Laos e lo Sri Lanka. Volti e luoghi che raccontano di un format (presentato nella cornice dell’aeroporto di Linate a Milano) ormai consolidato, ...