Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4 | Italiano | “Importante portare a casa il risultato | Beltran in grande crescita”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il tecnico dellaVincenzoha parlato, ai microfoni di Sky Sport, subito dopo il successo contro ilper 4-3 nell’andata degli ottavi di finale di Conference League: “positivo per noi. Al ritorno avremo un piccolo vantaggio. Siamo stati bravi a reagire al doppio vantaggio. Per quanto mi riguarda potevamo vincere con più gol di scarto, ma va bene così. I ragazzi sono stati poco attenti sui gol subiti, soprattutto nel terzo. In alcuni momenti, soprattutto in Europa, bisogna fare più attenzione. Non abbiamo concesso molte occasioni al, ma si può sempre fare meglio. Dobbiamo migliorare nelle situazioni difensive di contropiede, che sono quelle che soffriamo di più. Mancano due mesi e mezzo alla fine della stagione e bisogna limitare gli ...