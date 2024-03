Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4 | al 95’ sbuca Barak Cuore e sofferenza | tra sette giorni il ritorno al Franchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 7 marzo 2024 - Alla fine nell'acquitrino di Budapest la zampata dia tempo scaduto consegna una vittoria per 4-3 allache per certi tratti della gara sembrava impossibile. Partita che per i viola - paradossalmente - si era messa in discesa fin da subito, ma nel corso dello svolgimento si era tremendamente complicata. Primo passo non senza fatica in attesa dela Firenze tra. Italiano se la gioca con quelli che erano stati individuati alla vigilia. Conferma di fronte a Terracciano la difesa titolare del periodo, con Kayode e Biraghi preferiti ancora a Faraoni e Parisi. Al centro nessuna possibilità di scelta con Milenkovic e Ranieri chiamati agli straordinari. A centrocampo la coppia formata da Duncan e Mandragora, con Ikoné, Beltran e Gonzalez alle spalle ...