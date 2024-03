M O | non si aprono paracaduti dei pacchi di aiuti | 5 morti a Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sarebbero almeno cinque le persone morte dopo essere state colpite daidiparacadutati sulla Striscia di. Stando a quanto riferito da Al Jazeera, iusati per lanciare glinel nord dell'enclave palestinese non si sarebbero aperti e iavrebbero colpito le persone accalcate per raccoglierli. Due persone sarebbero morte sul posto, mentre altre tre all'ospedale Kamal Adwan dove sono stati trasferiti i feriti.