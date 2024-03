Lusso e cinematografia | il nuovo progetto

Oscar 2024: ecco le lussuose gift bag per tutti i nominati: La notte degli Oscar 2024 non sarà soltanto una celebrazione del cinema ma anche un'occasione per omaggiare i nominati con le famose borse regalo "Everyone ...magazinepragma

Cosa fa Daniel McVicar dopo Beautiful: “Consulente di case di Lusso, la meditazione mi ha reso sereno”: Daniel McVicar, Clarke Garrison in Beautiful, ha raccontato a Elle cosa fa oggi. Non ha abbandonato del tutto il set, “Sono impegnato in un film di azione”, ha dichiarato, ma il suo lavoro è nel ...fanpage

Un mega yacht di 70 metri nel futuro Tankoa: si chiama Milano, la città di Nauta Design che firma il progetto: GENOVA - Non si sa ancora quando avranno inizio i lavori e quando verrà varato, ma il progetto del nuovo super yacht di Tankoa è stato già definito in tutti i dettagli e ...motori.ilmessaggero