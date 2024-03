Luisa Pezzotta | “Fare arte significa lasciare delle tracce | come Pollicino”

(Di venerdì 8 marzo 2024)vive e lavoro a Brusaporto. Ha approfondito diverse tecniche: pittura, scultura, tecniche di incisione, privilegiando la scultura e usando materiali diversi, tra cui gesso, terracotta e vetro. La sua ricerca ruota attorno al tema dell’uomo – corpo e spirito. Negli anni ’80 ha aderito al Gruppocontemporanea di Villa di Serio, promotore di diverse manifestazioni artistiche e di una scuola d’triennale. Numerose sono state le pcipazioni a mostre in città italiane e straniere. Fa pdell’A.S.A.V (Associazione Seriatese Arti Visive di cui è consigliere), mentre la sua ultima mostra personale s’intitola: 2022 – About darkness, Palazzo municipale, Seriate. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’? È importante concettualizzare le tue ...

Andrea Pezzotta, il giro al mercato e le voci dei quartieri: «Chiedono sicurezza e parcheggi»: Una mattinata con il candidato sindaco del centrodestra tra Valtesse e zona stadio. «Non faccio promesse, ma ascolto tutti. C'è molto da cambiare» ...bergamo.corriere

Pezzotta: “In stazione tutto bene I residenti dicono il contrario. Ma Carnevali non li incontra e non lo sa”: E mentre continua il giro nei quartieri del candidato del centrodestra, monta la polemica per le dichiarazioni dell'avversaria del centrosinistra. Lega all'attacco: "Noi tratteniamo i nostri figli dal ...bergamonews

Pezzotta inaugura il suo Point: “Aiutatemi a portare una ventata d’aria nuova nella mia città, nella Bergamo che amo” fotogallery: Pezzotta lancia il suo Point: "Aiutatemi a portare una ventata d'aria nuova nella mia città, nella Bergamo che amo" ...bergamonews