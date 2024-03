Lufthansa fa il pieno di profitti Slitta ancora l’ok alle nozze con Ita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un 2023 da incorniciare persul fronte dei conti, con un boom di ricavi ee il ritorno anche del dividendo. Ma sullo sfondo resta l’attesa infinita perdell’Ue all’acquisizione di una quota di minoranza di Ita Airways, che rischia dire oltre giugno perché sul dossier si procede "più lentamente del previsto". Il gigante tedesco archivia l’anno con ricavi in rialzo del 15% a 35,4 miliardi di euro, un utile netto in volata e più che raddoppiato a 1,7 miliardi (+112%) e un risultato operativo, Ebit rettificato, in crescita a 2,7 miliardi da 1,5 miliardi del 2023. Nell’anno i passeggeri trasportati sono stati 123 milioni (+20%). Si tratta del "terzo miglior risultato finanziario di sempre nella storia di", afferma la società, che propone agli azionisti un dividendo ...