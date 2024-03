L' Ue | Corridoio marittimo per Gaza al via sabato o domenica | come funzionerà

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 8 marzo 2024) Non c'è più tempo: la popolazione della Striscia dischiacciata dalla guerra tra Israele e Hamas è allo stremo e ogni istante che passa in migliaia rischiano la vita. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) denuncia il "livello estremo di malnutrizione" e sono più di ottomila le...