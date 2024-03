Luca Ravasio | “Invito tutti a coltivare l’onestà in ogni manifestazione della nostra esistenza”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024)fin dall’infanzia ha dimostrato una particolare propensione a una “fantasiosa sregolatezza”, che caratterizzerà tutto il periodogioventù. Ottiene il diploma triennale alla scuola d’arte “Andrea Fantoni” di Bergamo; in seguito sostiene e supera l’esame da privatista per frequentare il liceo artistico. A metà anno scolastico, per problemi famigliari, sceglie di abbandonare gli studi e di dedicarsi solo al lavoro che lascerà poi, ancora, successivamente, per iscriversi all’ “Accademia di Belle Arti” sempre a Bergamo. L’attività lavorativa lo ha visto cuoco, artigiano del cuoio, venditore di libri e cartellonista, e fondatore di un’azienda che si occupava di insegne e grafiche pubblicitarie. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di ...