Luana Raffuzzi | “Più dell’arrivo valorizzo il viaggio Spero che i miei lavori testimonino chi sono”

(Di venerdì 8 marzo 2024)vive e lavora a Mozzo, in provincia di Bergamo, dove ha lo studio in via Goldoni n 9. Ha studiato a Firenze sotto la guida di Turcato, Breddo, Cicone. Pratica la pittura, l’incisione, il mosaico, la cartapesta e la fusione del vetro. Ha realizzato mosaici per le chiese della Dorotina di Mozzo e le fusioni del vetro per la chiesa degli Angeli a Mozzo eper il Vescovado in Madagascar. Sta lavorando su un progetto di scultura in cartapesta e ferro. Qual è il tuo rapporto con la tradizione dell’arte? È importante concettualizzare le tue opere d’arte? Esiste una differenza di genere, fra uomo e donna, nel mondo dell’arte? È cambiato in questi anni il rapporto tra artista, gallerista e curatore? È importante il confronto con gli altri artisti? Qual è il segno che vuoi lasciare? C’è qualcosa di importante di cui ...