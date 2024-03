Lovere | frana un tratto di strada lungo cento metri sul lungolago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024)(Brescia) – Momenti di paura della notte tra giovedì e venerdì a, in via della Paglia, sullago. Undiun centinaio dito andando a coinvolgere anche parte della passerella pedonale. Il movimento franoso, probabilmente causato dalle forti piogge, ha richiesto la chiusura dellatra Castro eal momento a tempo indeterminato, fino al termine della messa in sicurezza. Sul posto si è recato il sindaco Alex Pennacchio. Erano presenti anche la Protezione Civile e i tecnici comunali. Vi sono alcuni problemi per l’azienda Lucchini, poiché non è possibile raggiungerla con i mezzi pesanti e quindi i rifornimenti e le consegne sono momentaneamente bloccati.