Louis Vuitton brilla Valentino in noir Strepitosa Miu Miu

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) di Eva Desiderio PARIGI Una sfilata fantastica, sensazionale, quella diVitton sotto l’immensa struttura innalzata nella Cour Carrée del Louvre che martedì sera, a chiusura della fashion week parigina per l’inverno 2024-2025, ha radunato intorno alla passerella 4000 persone, compresi i dipendenti della maison, per festeggiare i 10 anni alla direzione creativa dell’ammiraglia del Gruppo LVMH del direttore creativo Nicolas Ghesquière. Un evento colossale, nell’anniversario del primo defilè di Nicolas il 5 marzo 2014, sotto una serra futuristica, con atmosfere elettriche che hanno fatto liberare il pubblico in un grande applauso perché Ghesquière stavolta ha voluto gridare al mondo che non sa fare solo borse e scarpe (che restano sempre vendutissime) ma è eccelso maestro di couture. Un viaggio creativo attraverso dieci anni di moda, una introspezione nello stile ...