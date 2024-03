L’orgoglio delle donne Migliaia in piazza | lo sciopero transfemminista ferma l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 – La celebrazione, ma anche la denuncia. L’omaggio, ma anche la protesta. La Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, scorre su questi due binari. E lo “per qualche ora. A inaugurare idealmente la giornata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Sono troppi i pregiudizi e stereotipi sulleche tuttora riaffiorano anche nelle società che si ritengono più avanzate", ha detto alla celebrazione al Quirinale, dedicata alle “dell’arte“. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebra l’8 Marzo al Quirinale Ma Mattarella ha ricordato anche la violenza sulle. "Come non ricordare le vittime nei tanti femminicidi, anche in giorni recenti. Come non ricordare, per tutte, ...