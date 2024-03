L' organizzazione no-profit ha appena inaugurato uno spazio per fornire assistenza ai cani delle persone in gravi difficoltà economica Come Thomas che | con la sua amata Marah | ha dormito per strada | condividendo il marciapiede | per sei anni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dal cibo al guinzaglio, dai consigli dei veterinari didi Save The Dogs alla possibilità di identificare il proprio cane con microchip. Questo possono trovare allo Sportello animalia Milano leche ne hanno bisogno. Uomini e donne senza dimora o indigenti che non riescono a sostenere il pesocure dei loro amici a quattro zampe,soprattutto, che, pure, sono i loro compagni die di vita., che ha condiviso per sei lunghicon il suo canepezzi di, dormendo perinsieme con lei. ...