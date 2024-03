Loreto vuole correre ancora Bramante | caccia al riscatto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024) La serie B Interregionale ritorna in campo. Qui Pisaurum. La Baseart, per i Playoff In Silver, oggi alle 21,30 sarà in trasferta a Ferentino, società che è stata in A2 qualche anno fa. "Affronteremo una squadra che può contare su alcuni elementi di assoluta esperienza con trascorsi in campionati di A2 – avvisa coach Maurizio Surico –. Mi riferisco in particolare a Bisconti (2,08 pivot) Rossi (play) e in particolar modo alla stella del loro roster quel Roberto Rullo (35 anni, guardia) che ricordiamo a Cantù, Pistoia, Treviso in A1. Giocatore di grande talento offensivo che dovremo essere bravi a limitare. L’argentino Guerlero (ala pivot) la guardia Ciarpella (ex Civitanova e Montegranaro) e Polselli (ala pivot ) ex Matelica, completano un roster di assoluto rispetto". Il Pisaurum viene dalla vittoria casalinga con Viterbo nella prima giornata: "Andiamo con la consapevolezza di giocarci ...