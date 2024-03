Logistica e circular economy | Francesco Di Ciommo presenta il primo master universitario “D-ESG e Responsabile d’impatto” 

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Mercoledì 6 marzo, in occasione dell’evento “e ESG: quali implicazioni per la?” organizzato da “Freight Leaders Council” in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center presso il “Grattacielo” di Torino,Di, founder di FDC Consulting Digital ESG, hato il“D-ESG ed’impatto”. Un’idea innovativa per la sua trasversalità – concepita da FDC Consulting Digital ESG, la società di consulenza dello stesso Di, in collaborazione con il Dipartimento di Management ed Economia dell’Università di Torino presieduto dalla professoressa Francesca Culasso. Questo nuovoaccademico di II livello – nasce con l’obiettivo ben ...