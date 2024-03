L’Odessa del 6 marzo 2024 poteva essere la Sarajevo del 28 giugno 1914

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Trattato dell’Atlantico del nord, Nato, risale al 1949 e contiene 14 articoli. Il quinto, ormai diventato familiare anche a noi pubblico comune, stabilisce che un attacco armato a una delle parti sia considerato come un attacco a tutte, che vi reagiranno in ogni modo necessario, compreso l’uso della forza armata. L’art. 6 specifica che cosa s’intenda per attacco armato. Ho riletto ieri il testo del Trattato, per constatare che non ha preso in conto l’eventualità che un capo di stato o un capo di governo di uno dei paesi contraenti – che sono appena diventati 32 – venga fatto fuori da un attacco armato di uno stato che sta conducendo una guerra d’aggressione, in qualche luogo del mondo, per esempio a Odessa la mattina del 6. Siccome ci siamo andati vicino, e l’abbiamo scampata, bisognerà sbrigarsi a formulare un altro articolo, o un ...